DJ Tapolskiy, который присоединился к "Культурному десанту", выступил под Донецкой стелой

Анатолий Тапольский, более известный как DJ Tapolskiy, присоединился к подразделению "Культурный десант". В рамках этой инициативы он сыграл диджейский сет вблизи знаковой стелы "Донецкая область".

До этого DJ Tapolskiy в течение двух лет служил в Вооруженных Силах Украины, из которых последние шесть месяцев провел на передовой в районе Авдеевки. Теперь музыкант принял решение применить свой талант для поддержки армии другим способом.

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Анатолий Тапольский и "Культурный десант" решили сделать несколько благотворительных стримов в знаковых местах для Украины. Стела Донецкой области стала первой в этом списке.

Для меня это очень символическое место. Когда ты едешь на Донбасс, это первое, что ты видишь. У меня обычно много чувств, когда я ее вижу, и я решил поиграть здесь музыку. Я надеюсь, что это уместно и это имеет смысл,

– поделился диджей.

Он добавил, что главная цель – сбор средств для защитников.

Есть очень много крутых подразделений, но у них очень мало средств для поражения,

– объяснил военный.

Сейчас он открыл сбор на FPV-дроны для 48 ОШБ, который воюет в Донецкой области.

DJ Tapolskiy сыграл сет под Донецкой стелой: смотрите видео онлайн

Что такое "Культурный десант" Это инициатива, которая объединяет военных артистов, стремящихся повысить морально-психологическое состояние армии через культуру и искусство. К этому объединению уже присоединились такие известные люди, как Александр Чемеров, Александр Ярмак, Павел Вышебаба и другие.

Отметим, недавно участники группы "Жадан и Собаки" объявили о своем решении вступить в ряды Сил Обороны. Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук присоединились к 13-й отдельной бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".