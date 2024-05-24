Тарас Цимбалюк трогательно поздравил любимую с днем рождения: редкие фото звездной пары
Источник:Тарас Цимбалюк
Сегодня, 24 мая, девушке Тараса Цымбалюка исполнилось 37 лет. С праздником Светлану Готочкину актер уже успел поздравить.
Интересно, что в этот праздничный день выяснилось, что девушка уже знакома с родителями Тараса. Она приезжала к ним в гости в Корсунь.
Интересно Как выглядели украинские звезды на выпускных: подборка редких фотографий
Как Тарас Цимбалюк поздравил любимую с днем рождения
Он опубликовал милые фото своей, как написал под публикацией, уникальной девочки. В частности, на фотографиях можно увидеть, как влюбленные весело проводят время вместе. Цимбалюк даже показал кадр, где Светлана готовится к встрече с его родителями.
Ты даришь исключительно лучшие эмоции. Бесконечно благодарю, что рядом, что мотивируешь и подталкиваешь только вперед! Будь всегда счастливой и оптимистично настроенной, как, например, на первой фотографии в Корсуне, где тебя переполняет радость перед знакомством с моими родителями. Люблю,
– подчеркнул актер.
Что известно об отношениях Тараса и Светланы
- Их роман начался довольно необычно. В августе 2022 года подруга Цимбалюка Настя выставила в инстаграм-сторис отметку с актером во время спектакля в Киеве. Светлана увидела эту отметку, перешла на страницу Цимбалюка и поставила лайки на несколько его фото. В ответ Тарас также полайкал фотографии девушки.
- Светлана понравилась актеру, и он решил ей написать. Они некоторое время переписывались, а затем созвонились. Их первый телефонный разговор длился 4 часа в непринужденной атмосфере.
- После этого Цимбалюк и Готочкина около месяца продолжали общаться онлайн, прежде чем увиделись лично в Киеве.
- Сейчас пара встречается уже более года. Тарас Цимбалюк признавался, что пока не планирует жениться, а предпочитает наслаждаться временем с любимой.