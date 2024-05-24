Интересно, что в этот праздничный день выяснилось, что девушка уже знакома с родителями Тараса. Она приезжала к ним в гости в Корсунь.

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Как Тарас Цимбалюк поздравил любимую с днем рождения

Он опубликовал милые фото своей, как написал под публикацией, уникальной девочки. В частности, на фотографиях можно увидеть, как влюбленные весело проводят время вместе. Цимбалюк даже показал кадр, где Светлана готовится к встрече с его родителями.

Ты даришь исключительно лучшие эмоции. Бесконечно благодарю, что рядом, что мотивируешь и подталкиваешь только вперед! Будь всегда счастливой и оптимистично настроенной, как, например, на первой фотографии в Корсуне, где тебя переполняет радость перед знакомством с моими родителями. Люблю,

– подчеркнул актер.

Что известно об отношениях Тараса и Светланы