Цікаво, що у цей святковий день з'ясувалося, що дівчина вже знайома з батьками Тараса. Вона приїжджала до них в гості у Корсунь.
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Як Тарас Цимбалюк привітав кохану з днем народження
Він опублікував милі фото своєї, як написав у дописі, унікальної дівчинки. Зокрема, на світлинах можна побачити, як закохані весело проводять час разом. Цимбалюк навіть показав кадр, де Світлана готується до зустрічі з його батьками.
Ти даруєш виключно найкращі емоції. Безмежно дякую, що поруч, що мотивуєш і підштовхуєш тільки вперед! Будь завжди щасливою та оптимістично налаштованою, як, наприклад, на першій фотографії у Корсуні, де тебе переповнює радість перед знайомством з моїми батьками. Люблю,
– підкреслив актор.
Що відомо про стосунки Тараса та Світлани
- Їхній роман розпочався доволі незвично. У серпні 2022 року подруга Цимбалюка Настя виставила в інстаграм-сторіс відмітку з актором під час вистави у Києві. Світлана побачила цю відмітку, перейшла на сторінку Цимбалюка і вподобала декілька його фото. У відповідь Тарас також полайкав світлини дівчини.
- Світлана сподобалася актору, і він вирішив їй написати. Вони деякий час листувалися, а згодом зідзвонилися. Їхня перша телефонна розмова тривала 4 години в невимушеній атмосфері та сміху.
- Після цього Цимбалюк і Готочкіна близько місяця продовжували спілкуватись онлайн, перш ніж зустрілися особисто у Києві.
- Зараз пара зустрічається вже понад рік. Тарас Цимбалюк зізнавався, що наразі не планує одружуватися, а воліє насолоджуватися часом з коханою.