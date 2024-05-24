Цікаво, що у цей святковий день з'ясувалося, що дівчина вже знайома з батьками Тараса. Вона приїжджала до них в гості у Корсунь.

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Як Тарас Цимбалюк привітав кохану з днем народження

Він опублікував милі фото своєї, як написав у дописі, унікальної дівчинки. Зокрема, на світлинах можна побачити, як закохані весело проводять час разом. Цимбалюк навіть показав кадр, де Світлана готується до зустрічі з його батьками.

Ти даруєш виключно найкращі емоції. Безмежно дякую, що поруч, що мотивуєш і підштовхуєш тільки вперед! Будь завжди щасливою та оптимістично налаштованою, як, наприклад, на першій фотографії у Корсуні, де тебе переповнює радість перед знайомством з моїми батьками. Люблю,

– підкреслив актор.

Що відомо про стосунки Тараса та Світлани