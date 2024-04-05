Сьюки Уотерхауз опубликовала новый снимок на своей странице в инстаграме. Она показала первое фото с новорожденным малышом.

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Избранница Паттинсона показала первенца

Певица сделала нежный снимок на камеру поляроида и показала его подписчикам. Сьюки позировала во дворе перед домом, держа первенца на руках. Новоиспеченная мамочка завернула ребенка в белую пеленку с разноцветными сердечками.

Пока что Вотергауз не стала разглашать ни пол ребенка, ни его имя.

Поздравляю в мире, ангелочек,

– подписала снимок возлюбленная Паттинсона.



Сьюки Вотергауз с ребенком / Фото из инстаграма Сьюки Вотергауз

Что известно об отцовстве Паттинсона

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон и певица Сьюки Уотерхауз находятся в отношениях несколько лет, но не любят говорить о личной жизни с журналистами. Вероятно, сейчас они помолвлены.

Звезда объявила о своей беременности на фестивале Corona Capital в Мехико. Там она показалась с округлым животом, который не стала скрывать. Уже в конце марта Сьюки и Роберта увидели на прогулке в Лос-Анджелесе с детской коляской. Так в сети сделали вывод, что они официально стали родителями.