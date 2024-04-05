Сьюкі Вотергауз опублікувала новий знімок на своїй сторінці в інстаграмі. Вона показала перше фото з новонародженим малюком.

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Обраниця Паттінсона показала первістка

Співачка зробила ніжний знімок на камеру поляроїда та показала його підписникам. Сьюкі позувала на подвір'ї перед будинком, тримаючи первістка на руках. Новоспечена матуся загорнула дитину у білу пелюшку з різнобарвними сердечками.

Поки що Вотергауз не стала розголошувати ні стать дитини, ні її ім'я.

Вітаю у світі, янголятко,

– підписала знімок кохана Паттінсона.



Сьюкі Вотергауз з дитиною / Фото з інстаграму Сьюкі Вотергауз

Що відомо про батьківство Паттінсона

Зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон та співачка Сьюкі Вотергауз перебувають у стосунках кілька років, але не люблять говорити про особисте життя з журналістами. Ймовірно, зараз вони заручені.

Зірка оголосила про свою вагітність на фестивалі Corona Capital у Мехіко. Там вона показалася з округлим животом, який не стала приховувати. Вже наприкінці березня Сьюкі та Роберта побачили на прогулянці у Лос-Анджелесі з дитячим візочком. Так у мережі зробили висновок, що вони офіційно стали батьками.