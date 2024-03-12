Без Кейт и Чарльза: королевская семья вышла в свет в День Содружества

Ежегодно во второй понедельник марта 56 стран празднуют День Содружества наций. Этот день отмечается рядом мероприятий и культурных событий в странах-членах. Королевская семья посетила службу в Вестминстерском аббатстве по случаю празднования Дня Содружества и опубликовала новые фото с события. Однако на кадрах пользователи не заметили короля Чарльза III и Кейт Миддлтон.

Опубликованные фото вызвали большой резонанс среди подписчиков. Они не понимают, почему нет на снимках главы семьи и куда исчезла Кейт. Дело в том, что король и принцесса Уэльская сейчас болеют и по состоянию своего здоровья пока не могут публично посещать мероприятия.

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Королевская семья отпраздновала День Содружества

Британская семья поделились свежими фото с процесса празднования Дня Содружества. На службу приехали королева-консорт, принц Уэльский, герцог и герцогиня Эдинбургские и принцесса Анна. На первых кадрах принц Уильям улыбается и разговаривает с королевой-консортом Камиллой. Они демонстрируют радость пребывания в компании друг друга.

А на других фото члены королевской семьи слушают музыкальные выступления и чтения, которые отражают общие ценности Содружества.

Служба, приурочена 75-летию Содружества, была одновременно посвящена теме "единого общего и устойчивого будущего: трансформации Сообщества". Она поставила цель осветить историю выносливости через выступления и размышления стран, представляющих 5 регионов Содружества.

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