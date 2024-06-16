Его Высочество опубликовал это фото после парада Trooping The Color, на котором впервые за долгое время появилась Кейт Миддлтон. Она посетила торжество, несмотря на лечение рака.

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Принц Уильям показал архивный кадр, на котором предстал еще маленьким ребенком. Он надел белую полосатую футболку, джинсовый комбинезон, носки и черные туфли. В то же время король Чарльз III был одет в классический серый костюм. На фотографии отец и сын играли в мяч и радовались от проведенного времени вместе.

"Счастливого Дня отца, Та", – написал принц Уильям.

Реакция сети

Пользователей тронул архивный кадр принца Уильяма и короля Чарльза III. К тому же поклонники поздравили мужчин с праздником.

"Какое замечательное фото. С Днем отца. Вы такой замечательный, любящий папа, и вас всегда приятно видеть с детьми!";

"Вы рождены для этой роли, и я надеюсь, что у вас будет особенный день";

"Думаю, король очень благодарен за то, что имеет такого сына, как Уильям, который никогда не оставит свой долг и всегда будет поддерживать монарха и страну";

"Восхищаюсь принцем Уильямом за то, что он замечательный сын и отец".

Впрочем, некоторые поклонники выразили желание увидеть фотографию и с принцем Гарри, который является братом Уильяма. По их мнению, Его Высочество не должен забывать о своем родном человеке, хоть Гарри уже больше не является членом королевской семьи.