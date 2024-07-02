Первая леди США появилась на обложке Vogue и высказалась о выступлении Джо Байдена на дебатах

Жена президента США Джо Байдена, Джилл Байден украсила августовскую обложку американского журнала Vogue. В то же время первая леди рассказала об отношениях с мужем и его участии в дебатах с экс-главой страны.

Новый выпуск Vogue вышел на фоне дебатов, в которых приняли участие Джо Байден и Дональд Трамп. Джилл прокомментировала словесный спор действующего президента США с его конкурентом.

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Она отметила, что те 90 минут, в течение которых продолжались дебаты, никак не обесценят ту работу, которую выполнил Байден за четыре года руководства.

"Мы продолжим борьбу", – заявила первая леди США.

Также жена президента заверила, что Джозеф часто интересуется ее мнением по определенным вопросам, в том числе и политическим. Обычно лидер страны прислушивается к любимой.

Действительно, во многих различных сферах я рассказываю ему то, что вижу, что слышу, и он это понимает. И именно здесь происходит магия,

– призналась Джилл.

А на обложке она предстала в белом платье, которое напоминало удлиненное пальто, от бренда Ralph Lauren.

Заметим, что это уже второе появление Байден на обложке Vogue. Так, главный редактор издания Анна Винтур демонстрирует свою приверженность к действующему президенту США, посвятив его жене заглавный материал.