Новый выпуск Vogue вышел на фоне дебатов, в которых приняли участие Джо Байден и Дональд Трамп. Джилл прокомментировала словесный спор действующего президента США с его конкурентом.
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Она отметила, что те 90 минут, в течение которых продолжались дебаты, никак не обесценят ту работу, которую выполнил Байден за четыре года руководства.
"Мы продолжим борьбу", – заявила первая леди США.
Также жена президента заверила, что Джозеф часто интересуется ее мнением по определенным вопросам, в том числе и политическим. Обычно лидер страны прислушивается к любимой.
Действительно, во многих различных сферах я рассказываю ему то, что вижу, что слышу, и он это понимает. И именно здесь происходит магия,
– призналась Джилл.
А на обложке она предстала в белом платье, которое напоминало удлиненное пальто, от бренда Ralph Lauren.
Заметим, что это уже второе появление Байден на обложке Vogue. Так, главный редактор издания Анна Винтур демонстрирует свою приверженность к действующему президенту США, посвятив его жене заглавный материал.