Украинская актриса и режиссер Даша Трегубова рассказала о том, что находится в романтических отношениях. В ее жизни появился любимый мужчина.

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Пока Дарья не рассекретила своего бойфренда. Похоже, что новый роман начался недавно, но он быстро развивается.

Сейчас что-то изменилось. Можно сказать, что уже немножко сердце начинают занимать, и достаточно активно,

– призналась Даша Трегубова с улыбкой.

Личная жизнь Даши Трегубовой

Украинская актриса мало рассказывала о личном. Известно, что она была замужем, но брак длился недолго. Муж хотел видеть у себя домохозяйку, тогда как Даша имела значительно другие амбиции. У пары родилась дочь Полина. Девочка пошла по стопам матери и уже снимается в нескольких проектах. После развода Трегубова имела отношения, однако они были непубличными.