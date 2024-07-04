Українська актриса і режисерка Даша Трегубова розповіла про те, що перебуває у романтичних стосунках. У її житті з'явився коханий чоловік.

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Поки що Дар'я не розсекретила свого бойфренда. Схоже, що новий роман розпочався нещодавно, але він швидко розвивається.

Наразі щось змінилося. Можна сказати, що вже трошки серце починають займати, і досить активно,

– зізналась Даша Трегубова з усмішкою.

Особисте життя Даші Трегубової

Українська акторка мало розповідала про особисте. Відомо, що вона була заміжня, але шлюб тривав недовго. Чоловік хотів бачити біля себе домогосподарку, тоді як Даша мала значно інші амбіції. У пари народилась донька Поліна. Дівчинка пішла стопами матері і вже знімається у кількох проєктах. Після розлучення Трегубова мала стосунки, однак вони були непублічними.