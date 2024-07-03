Он признался, что жена сильно изменила его жизнь. Мужчина увидел мир, стал отцом и начал мечтать благодаря Юле.

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Анатолий отметил, что был совсем другим человеком до встречи с любимой. Однако, все изменилось, когда он увидел ее на мосту. Далее были свидания, на первом из которых она заказала борщ. Тогда Анатолич понял, что жизнь станет интересной.

Все, что потом произошло со мной, связано с тобой. Я неожиданно начал зарабатывать. Стал телеведущим, а потом блогером, и все эти переломные моменты связаны с такой поддержкой. Я увидел океан, потому что ты хотела его увидеть. Ты очень круто можешь указывать на горизонты, которые я без тебя до этого не замечал,

– рассказал шоумен.

Ведущий видит жену в своих детях. По словам мужчины, это никогда не изменится.

В итоге получается, что ты изменила меня. И продолжаешь удивительным образом влиять на меня и сейчас. Спустя много лет после той встречи на мостике,

– поделился Анатолич.

Напомним, что супруги недавно оказались в эпицентре взрыва ракеты под Киевом. Обломки снаряда упали в 100 метрах от знаменитостей. Впоследствии Анатолий рассказал, что с семьей все хорошо.