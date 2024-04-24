К тому же артистка рассказала о концертах, которые дает украинским военным. По словам женщины, порой ей эмоционально сложно выступать перед защитниками.

Интересно Маша Ефросинина рассказала, где и кем служит ее муж: "Показывает, как они уничтожают цели"

Готова ли Даша Суворова мобилизоваться

Исполнительница считает, что все должны заниматься тем, что у них получается лучше всего. В то же время она не исключает возможности, что при необходимости таки согласится пойти на фронт.

Я надеюсь, что сейчас нет острой необходимости в женской мобилизации, но во время войны возможно все. Такого шага я не исключаю, хотя ментально я пока не готова к этому. Но время покажет,

– призналась Даша.

К тому же Суворова рассказала о концертах, которые дает украинским военным. Также она не забывает посещать защитников в госпиталях, однако такие встречи являются эмоционально сложными для нее. Так, женщина просила своего отца-военного сопровождать ее во время посещений.

Для меня, как для девушки, этот опыт был очень тяжелым. Были моменты, когда я должна была петь, но не могла, голос просто исчезал от увиденного. Вот именно в эти моменты сжатие родительской руки мне очень помогало, чтобы выполнить собственную миссию и поддержать ребят песней,

– поделились певица.

Что известно о Даше Суворовой