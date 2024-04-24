К тому же артистка рассказала о концертах, которые дает украинским военным. По словам женщины, порой ей эмоционально сложно выступать перед защитниками.
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Готова ли Даша Суворова мобилизоваться
Исполнительница считает, что все должны заниматься тем, что у них получается лучше всего. В то же время она не исключает возможности, что при необходимости таки согласится пойти на фронт.
Я надеюсь, что сейчас нет острой необходимости в женской мобилизации, но во время войны возможно все. Такого шага я не исключаю, хотя ментально я пока не готова к этому. Но время покажет,
– призналась Даша.
К тому же Суворова рассказала о концертах, которые дает украинским военным. Также она не забывает посещать защитников в госпиталях, однако такие встречи являются эмоционально сложными для нее. Так, женщина просила своего отца-военного сопровождать ее во время посещений.
Для меня, как для девушки, этот опыт был очень тяжелым. Были моменты, когда я должна была петь, но не могла, голос просто исчезал от увиденного. Вот именно в эти моменты сжатие родительской руки мне очень помогало, чтобы выполнить собственную миссию и поддержать ребят песней,
– поделились певица.
Что известно о Даше Суворовой
- Артистка стала популярной благодаря русскоязычной композиции "Поставит Басту", которая в прошлом понравилась пользователям и набрала большое количество прослушиваний.
- В начале полномасштабного вторжения Даша выехала во Францию и определенный период времени жила в Париже. Там она ходила на демонстрации в поддержку Украины. Впоследствии девушка решила вернуться на родину.
- Сейчас Суворова находится в Украине. В этом году певица выпустила украиноязычный трек "Маки", где рассказывает о боли от потери близкого человека.