До того ж артистка розповіла про концерти, які дає українським військовим. За словами жінки, деколи їй емоційно складно виступати перед захисниками.
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Чи готова Даша Суворова мобілізуватися
Виконавиця вважає, що всі мають займатися тим, що в них виходить найкраще. Водночас вона не виключає можливості, що за потреби таки погодиться піти на фронт.
Я сподіваюся, що зараз немає гострої потреби в жіночій мобілізації, але під час війни можливо все. Такого кроку я не виключаю, хоча ментально я поки що не готова до цього. Але час покаже,
– зізналася Даша.
До того ж Суворова розповіла про концерти, які дає українським військовим. Також вона не забуває відвідувати захисників у госпіталях, однак такі зустрічі є емоційно складними для неї. Так, жінка просила свого батька-військового супроводжувати її під час відвідувань.
Для мене, як для дівчини, цей досвід був дуже важким. Були моменти, коли я мала співати, але не могла, голос просто зникав від побаченого. Ось саме в ці моменти стиснення батьківської руки мені дуже допомагало, щоб виконати власну місію і підтримати хлопців піснею,
– поділилися співачка.
Що відомо про Дашу Суворову
- Артистка стала популярною завдяки російськомовній композиції "Поставит Басту", яка у минулому сподобалася користувачам та набрала велику кількість прослуховувань.
- На початку повномасштабного вторгнення Даша виїхала до Франції і певний період часу жила в Парижі. Там вона ходила на демонстрації на підтримку України. Згодом дівчина вирішила повернутися на батьківщину.
- Наразі Суворова перебуває в Україні. У цьому році співачка випустила україномовний трек "Маки", де розповідає про біль від втрати близької людини.