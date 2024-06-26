Полномасштабное вторжение изменило всех украинцев. Это признала и Даша Квиткова, окружение и ценности которой изменилось.

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Блогерша отметила, что прежде всего изменилось ее окружение. Также новые ценности сказались на воспитании сына Льва, который сейчас говорит на украинском языке.

До полномасштабного вторжения Левчик какое-то время разговаривал на русском языке. Если точнее, он на тот момент произносил два слова – "да" и "папа". С началом полномасштабной войны мы с Никитой своим примером начали его переучивать говорить на украинском. Он сейчас уже говорит "папа", разговаривает полностью на украинском и вообще не знает русских слов. И мы этим очень гордимся, он настоящий украиноязычный мальчик без суржика,

– рассказала Даша Квиткова.



Даша Квиткова с сыном / Фото из инстаграма Даши Квитковой

Инфлюенсерка добавила, что не воспринимает сейчас людей, которые считают, что творчество вне политики, или что есть "хорошие русские". В такие моменты ей вспоминается Буча, Ирпень, Харьков и трагедии во многих других городах Украины.

"Я исключила из своего списка всех людей, которые не разделяют мои ценности и сейчас за рубежом продолжают общаться с российской аудиторией. Для меня это табу номер один. Как изменилась я? Наверное, очень быстро повзрослела и взяла ответственность за себя, своего ребенка и за то, что я транслирую", – подчеркнула Даша Квиткова.

Блогер призналась, что начало полномасштабной войны помогло ей прийти в себя и подарить осознание, что она мать ребенка, и им нужно одно – выжить.

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