Повномасштабне вторгнення змінило усіх українців. Це визнала й Даша Квіткова, оточення та цінності якої змінилось.

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Блогерка зауважила, що насамперед змінилося її оточення. Також нові цінності позначилися на вихованні сина Лева, який зараз говорить українською мовою.

До повномасштабного вторгнення Левчик якийсь час розмовляв російською мовою. Якщо точніше, він на той момент вимовляв два слова – "да" і "папа". З початком повномасштабної війни ми з Нікітою своїм прикладом почали його перевчати говорити українською. Він зараз уже каже "тато", розмовляє повністю українською і взагалі не знає російських слів. І ми цим дуже пишаємося, він справжній україномовний хлопчик без суржику,

– розповіла Даша Квіткова.



Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Інфлюенсерка додала, що не сприймає зараз людей, які вважають, що творчість поза політикою, чи що є "хороші росіяни". У такі моменти їй згадується Буча, Ірпінь, Харків та трагедії у багатьох інших містах України.

"Я виключила зі свого списку всіх людей, які не розділяють мої цінності й зараз за кордоном продовжують спілкуватися з російською аудиторією. Для мене це табу номер один. Як змінилася я? Напевно, дуже швидко подорослішала і взяла відповідальність за себе, свою дитину і за те, що я транслюю", – підкреслила Даша Квіткова.

Блогерка зізналась, що початок повномасштабної війни допоміг їй прийти до тями та подарувати усвідомлення, що вона матір дитини, і їм потрібно одне – вижити.

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