По словам Даши, у экс-супругов есть определенная договоренность, на которую согласились знаменитости. В то же время звезды решили все мирным путем.
К слову Даша Квиткова резко прокомментировала заявления бывшего о ее невзаимных чувствах
Как Квиткова поделила имущество с Добрыниным
Блогерша отметила, что экс-супруги поделили имущество поровну. Так, Даше остался дом, а Никите досталась квартира. Более того, они поделили и машины. Впрочем, инфлюенсерка призналась об определенной договоренности насчет дома.
Дом остался мне, а квартира осталась его. Мы поделили машины. Когда дом продастся, все средства пойдут мне, но у нас есть договоренность с Никитой, что как только я продаю дом, я покупаю квартиру Льву. Это будет собственность нашего сына,
– рассказала Квиткова.
К тому же Даша поделилась, что брак с Никитой не удалось бы спасти. Их отношения держались на любви, но этого не было достаточно.
Я думаю, что не было шанса что-то изменить. Буду говорить за себя. Я долго пыталась, но в определенный момент поняла, что я больше не могу и не хочу,
– поделилась Даша.
Даша Квиткова о разделе имущества: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Квитковой и Добрынина
- Даша и Никита познакомились на шоу "Холостяк", где ведущий был главным героем. Девушка победила в реалити, что дало возможность влюбленным продолжить отношения после проекта.
- В мае 2020 года пара зарегистрировала брак в киевском ЗАГСе. Впоследствии супруги даже обвенчались в церкви.
- В июле 2022 года Квиткова и Добрынин стали родителями сына, по имени Лев.
- Впрочем, через год супруги заявили, что разводятся.
- В то же время Даша призналась, что между ней и Никитой остались только родительские отношения, потому что они совместно будут воспитывать сына.