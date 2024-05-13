По словам Даши, у экс-супругов есть определенная договоренность, на которую согласились знаменитости. В то же время звезды решили все мирным путем.

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Как Квиткова поделила имущество с Добрыниным

Блогерша отметила, что экс-супруги поделили имущество поровну. Так, Даше остался дом, а Никите досталась квартира. Более того, они поделили и машины. Впрочем, инфлюенсерка призналась об определенной договоренности насчет дома.

Дом остался мне, а квартира осталась его. Мы поделили машины. Когда дом продастся, все средства пойдут мне, но у нас есть договоренность с Никитой, что как только я продаю дом, я покупаю квартиру Льву. Это будет собственность нашего сына,

– рассказала Квиткова.

К тому же Даша поделилась, что брак с Никитой не удалось бы спасти. Их отношения держались на любви, но этого не было достаточно.

Я думаю, что не было шанса что-то изменить. Буду говорить за себя. Я долго пыталась, но в определенный момент поняла, что я больше не могу и не хочу,

– поделилась Даша.

Даша Квиткова о разделе имущества: смотрите видео онлайн

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