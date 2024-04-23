Дело в том, что на днях в одном из шоу ведущий, комментируя развод с женой, заявил, что ты не можешь любить, когда не получаешь взаимные чувства. Это натолкнуло людей на мысль, что у Даши исчезли чувства в браке.
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Что Квиткова рассказала о разводе с Добрыниным
Инфлюенсерка удивилась, что ее экс-возлюбленный делал подобные заявления и подчеркнула, что изо всех сил пыталась спасти их отношения.
Интересно, что Никита такое рассказывал... Потому что со своей стороны могу сказать, что я также боролось за эти отношения до последнего. Но трудно бороться за отношения, когда чувства исчезают. Я когда расставалась, у меня еще чувства были. Впрочем, бывает так, что ты любишь человека, но понимаешь, что вместе вы больше не можете быть,
– объяснила знаменитость.
Она добавила, что сейчас с бывшим мужем они работают над тем, чтобы быть хорошими родителями для их сына. Блогерша считает, что у них это получается.
Возможно, в будущем, когда пройдет очень много времени, мы дойдем до того, чтобы встречаться и обсуждать личные моменты. Никто не знает,
–отметила Даша.
Что известно о разводе Добрынина и Квитковой
- Пара поженилась в мае 2020 года. Позже они обвенчались в церкви.
- В июле 2022 года у молодых супругов родился сын Лев.
- Однако в начале 2023 года они приняли решение расстаться и уже 19 июня официально расторгли свой союз.
- Хотя Даша и Никита больше не вместе, они воспитывают первенца вместе.