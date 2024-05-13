За словами Даші, у експодружжя є певна домовленість, на яку погодилися знаменитості. Водночас зірки вирішили все мирним шляхом.

До слова Даша Квіткова різко прокоментувала заяви колишнього про її невзаємні почуття

Як Квіткова поділила майно з Добриніним

Блогерка зазначила, що експодружжя поділило майно порівну. Так, Даші залишився будинок, а Нікіті дісталася квартира. Ба більше, вони поділили і машини. Втім, інфлюенсерка зізналася про певну домовленість щодо будинку.

Будинок залишився мені, а квартира залишилася його. Ми поділили машини. Коли будинок продасться, всі кошти підуть мені, але в нас є домовленість з Микитою, що тільки-но я продаю будинок, я купую квартиру Леву. Це буде власність нашого сина,

– розповіла Квіткова.

До того ж Даша поділилася, що шлюб з Нікітою не вдалося б врятувати. Їхні стосунки трималися на коханні, але цього не було достатньо.

Я думаю, що не було шансу щось змінити. Буду казати за себе. Я довго намагалася, але в певний момент зрозуміла, що я більше не можу і не хочу,

– поділилася Даша.

Даша Квіткова про поділ майна: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Квіткової і Добриніна