Были свидания, – Даша Квиткова честно призналась, состоит ли в отношениях

Блогер Даша Квиткова рассказала, что ходила на свидания после развода с ведущим Никитой Добрыниным. В то же время она призналась, находится ли сейчас в отношениях.

К тому же недавно Даша отметила, что поделила имущество с Никитой пополам. Ему досталась квартира, а ей – дом.

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Свободно ли сердце Даши Квитковой

Инфлюенсерка прокомментировала слухи вокруг ее якобы романа с женатым мужчиной Максимом Лавриненко, который владеет одним из крупнейших телеграм-каналов. По словам Даши, они никогда не виделись и не знает откуда появились такие предположения поклонников.

Я никогда не видела этого человека, он никогда не видел меня. Мы не общались ни оффлайн, ни онлайн. Я вообще не понимаю, как это могло произойти, что я проснулась, а мой ЖК обсуждает то, что я встречаюсь с женатым мужчиной,

– поделилась блогерша.

В то же время девушка пока не находится в отношениях. Несмотря на то, что она ходила на свидания и имела симпатию к мужчинам, до чего-то большего не доходило.

Отношений действительно не было. Были свидания, мне кто-то нравился, это правда, но отношений не было. Я недавно разговаривала со своим психологом, она сказала мне, что ты оставила время на работу, сына, на себя, а для личной жизни времени просто нет,

– призналась Даша.

Блогерша рассказала о готовности к новым отношениям. К тому же она ответила, что хочет видеть возле себя амбициозного мужчину, с которым будет чувствовать себя защищенной.

Даша Квиткова об отношениях: смотрите видео онлайн

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