К тому же недавно Даша отметила, что поделила имущество с Никитой пополам. Ему досталась квартира, а ей – дом.
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Свободно ли сердце Даши Квитковой
Инфлюенсерка прокомментировала слухи вокруг ее якобы романа с женатым мужчиной Максимом Лавриненко, который владеет одним из крупнейших телеграм-каналов. По словам Даши, они никогда не виделись и не знает откуда появились такие предположения поклонников.
Я никогда не видела этого человека, он никогда не видел меня. Мы не общались ни оффлайн, ни онлайн. Я вообще не понимаю, как это могло произойти, что я проснулась, а мой ЖК обсуждает то, что я встречаюсь с женатым мужчиной,
– поделилась блогерша.
В то же время девушка пока не находится в отношениях. Несмотря на то, что она ходила на свидания и имела симпатию к мужчинам, до чего-то большего не доходило.
Отношений действительно не было. Были свидания, мне кто-то нравился, это правда, но отношений не было. Я недавно разговаривала со своим психологом, она сказала мне, что ты оставила время на работу, сына, на себя, а для личной жизни времени просто нет,
– призналась Даша.
Блогерша рассказала о готовности к новым отношениям. К тому же она ответила, что хочет видеть возле себя амбициозного мужчину, с которым будет чувствовать себя защищенной.
Даша Квиткова об отношениях: смотрите видео онлайн
С кем Квитковой приписывали романы
- После развода с Никитой Добрыниным, Дашу начали подозревать в отношениях с продюсером Евгением Таллером. Более того, блогер Богдан Беспалов намекнул, что влюбленные встречались еще когда инфлюенсерка была в браке. Впрочем, Даша все отрицала.
- Впоследствии Квитковой приписали роман с Михаилом Заливакой, с которым она жила в одном ЖК. Однако, эти слухи блогерша тоже назвала ложными.
- В этом году Богдан Беспалов снова получил эксклюзивную информацию от инсайдеров относительно новых отношений Квитковой. По его словам, инфлюенсерка встречается с женатым Максимом Лавриненко, владельцем одного из самых популярных телеграм-каналов. В ответ на это, Даша заявила, что не состоит в отношениях и у нее все хорошо.