По радостному случаю инфлюенсерка посвятила ему нежные строки. Также Даша показала редкие фото именинника.

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На фотографиях мальчик позировал в белой рубашке и штанах на лужайке. К своему сыну присоединилась звездная мама, которая обнимала родного человека на фото. По словам Квитковой, ее жизнь сильно изменилась с появлением сына. Лев ежедневно мотивирует и учит нового блогера. Она отметила, что всегда будет рядом с сыном и будет поддерживать его.

Я узнала, что такое безусловная любовь. Я узнала, что такое ответственность. Я узнала, что такое терпение. Я узнала, что твои объятия или голос – могут исцелять. А самое главное, я узнала, что у счастья есть имя – оно твое, Лев. Быть твоей мамой – это лучшее, что со мной случилось. Спасибо, что выбрал меня,

– написала инфлюенсерка.

Напомним, Даша Квиткова недавно рассказала, как изменились ее ценности с начала полномасштабной войны. Это сказалось и на ее сыне Леве. Как отметила блогер, начало полномасштабной войны помогло ей осознать, что она мать ребенка, и им нужно одно – выжить.