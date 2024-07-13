З радісної нагоди інфлюєнсерка присвятила йому ніжні рядки. Також Даша показала рідкісні фото іменинника.

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На світлинах хлопчик позував у білій сорочці та штанах на галявині. До свого сина приєдналася зіркова мама, яка обіймала рідну людину на фото. За словами Квіткової, її життя сильно змінилося з появою сина. Лев щодня мотивує та навчає нового блогерку. Вона зазначила, що завжди буде поруч з сином та підтримуватиме його.

Я дізналась, що таке безумовна любов. Я дізналась, що таке відповідальність. Я дізналась, що таке терпіння. Я дізналась, що твої обійми або голос – можуть зціляти. А найголовніше, я дізналась, що у щастя є ім'я – воно твоє, Лев. Бути твоєю мамою – це найкраще, що зі мною сталось. Дякую, що обрав мене,

– написала інфлюєнсерка.

Нагадаємо, Даша Квіткова нещодавно розповіла, як змінилися її цінності з початку повномасштабної війни. Це позначилось і на її сину Левчику. Як зазначила блогерка, початок повномасштабної війни допоміг їй усвідомити, що вона матір дитини, і їм потрібно одне – вижити.