Даша Квиткова попала в больницу с 2-летним сыном

Блогер Даша Квиткова поделилась кадрами из больницы. Выяснилось, что заболел ее 2-летний сын Лев.

Их госпитализировали еще на выходных. В то же время малыш, по словам инфлюенсера, чувствует себя хорошо, однако они пока остаются в больнице.

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Что произошло с Дашей Квитковой и сыном

На выходных блогер вместе со Львом легли в больницу. В то же время Даша решила не разглашать причину госпитализации. Она лишь показала, как проводит время с сыном в медучреждении. На самом деле Лев был очень активен. Он бегал, играл и обнимался с мамой. Несмотря на это знаменитость с сыном пока не выписали из больницы.

Левчику уже лучше, но мы еще не дома,

– рассказала Квиткова.

Как часто болеет сын Даши Квитковой