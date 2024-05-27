Идеально подходит, – блогер Даша Евтух рассекретила необычное имя дочери

27 мая 2024, 18:05
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Даша Евтух

Украинская блогер и тиктокер Даша Евтух на днях впервые стала мамой. Теперь она поделилась с подписчиками, как с мужем назвала дочь.

Пара рассказала, что тщательно подошла к этому процессу. Для них было важно, чтобы имя было красивым и имело особое значение, связанное с ними.

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Как Даша Евтух с мужем назвали дочь

После долгих раздумий супруги остановились на имени Фемида.

Ехали в машине и искали имена в интернете, чтобы оно было красивое и связано с нами. Фемида идеально подходит к нам,
– рассказала инфлюенсер.


Даша Евтух рассказала, какое выбрала имя для дочери / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто еще из звезд стал родителями

  • Украинская певица Джамала родила третьего ребенка, сына, которого назвала Алим Сейт-Бекир оглы Сулейманов. Исполнительница даже поделилась первым фото новорожденного, на котором видно его крошечные ножки.
  • О пополнении в семье также сообщила американская актриса Хилари Дафф. Она стала мамой в четвертый раз. Дочь знаменитость назвала Таунс Мидоу Бэйр.
  • Камерон Диаз также стала мамой. У нее родился сын Кардинал Мэдден. Голливудская звезда вместе с мужем также воспитывает старшую дочь Реддикс.

Автор: Софія Хомишин