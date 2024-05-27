Идеально подходит, – блогер Даша Евтух рассекретила необычное имя дочери
27 мая 2024, 18:05Читати новину українською
Источник:Даша Евтух
Украинская блогер и тиктокер Даша Евтух на днях впервые стала мамой. Теперь она поделилась с подписчиками, как с мужем назвала дочь.
Пара рассказала, что тщательно подошла к этому процессу. Для них было важно, чтобы имя было красивым и имело особое значение, связанное с ними.
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Как Даша Евтух с мужем назвали дочь
После долгих раздумий супруги остановились на имени Фемида.
Ехали в машине и искали имена в интернете, чтобы оно было красивое и связано с нами. Фемида идеально подходит к нам,
– рассказала инфлюенсер.
Даша Евтух рассказала, какое выбрала имя для дочери / Скриншот из инстаграм-сторис
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