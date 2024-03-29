Даша Астафьева неожиданно отреагировала на слухи о ее тайной свадьбе
Источник:Даша Астафьева
Один из украинских блогеров распространил в сети информацию о якобы свадьбе Даши Астафьевой. Такие данные ему предоставил инсайдер. Теперь на слухи отреагировала и сама певица.
Она решила не сдерживать своих эмоций. Поэтому, ответ знаменитости вышел довольно резким. Она даже заблокировала инфлюенсера, который распространил информацию.
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Как Даша Астафьева отреагировала на сплетни о ее замужестве
На сайте блогера-сплетника Богдана Беспалова на днях вышел материал о том, что исполнительница сейчас счастлива в официальном браке с парнем из состоятельной семьи, который на 10 лет моложе ее.
Он обожает свою жену и очень заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга,
– написало издание.
В то же время распространение таких слухов не понравилось самой артистке.Для справки!
Что известно об отношениях Даши Астафьевой
- О новых отношениях звезда рассказала в апреле 2022 года.
- Оказывается, что пара познакомилась уже во время полномасштабного вторжения в спортзале.
Мне начали тренеры говорить: "На тебя смотрит один парень, он такой классный". Я говорю: "Он как из Верховной Рады". И тут он мне пишет в инстаграм: "Добрый вечер. Может, куда-то сходим?". Я отвечаю: "И куда мы сходим?", а он говорит: "На тверк". И я понимаю, что это первый человек, который меня так креативно приглашает. Я сходила и никогда об этом тверке не пожалею,
– рассказывала артистка.
- Даша подчеркнула, что любимый всегда поддерживает ее во всех начинаниях, включая запуск приложения с украинскими книгами.
- К тому же известно, что он работает в ІТ-индустрии.