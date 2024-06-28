Я очень скучал, – Дан Балан неожиданно вернулся в Украину

С начала полномасштабного вторжения о деятельности молдавского певца Дана Балана, который долгое время был тренером шоу "Голос страны", почти ничего не было известно. В то же время теперь артист неожиданно показался в Украине.

Он признался, что очень скучал. Кроме того, исполнитель рассекретил свое местонахождение.

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Дан Балан распространил видео, где в спортивной одежде катается на велосипеде среди гор. Оказалось, что он сейчас находится в Буковеле.

Украина, я очень скучал..,

– отметил под роликом артист.

Что известно о позиции Дана Балана относительно войны в Украине