Дан Балан поразил безупречным украинским на концерте в Одессе: видео с выступления
Источник:Фан-аккаунт Дана Балана
9 августа, певец Дан Балан дал концерт в Одессе. Это было первое выступление артиста в Украине за время полномасштабного вторжения.
Мужчина удивил зрителей не только исполнением песен, но и общением на украинском языке. На днях мужчина уже обращался к подписчикам на государственном и приглашал на концерт.
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На самом выступлении он продемонстрировал свои старания и попытки говорить на украинском. Артист уверял, что может общаться с ошибками, поскольку еще изучает язык. Впрочем, течение концерта Дан Балан говорил как на английском, так и на государственном, чем изрядно порадовал публику. После первого украиноязычного обращения исполнителя к зрителям, зал взорвался от оваций.
Одесса. Сколько эмоций в этом городе. Как вам мой украинский? Сегодня я буду говорить на этом замечательном языке. Я еще учусь,
– заметил певец.
Сеть выразила восторг старанием Дана Балана разговаривать на украинском. Пользователи поддержали артиста и пожелали ему продолжать изучение языка.
- "Очень приятно. Это уважение к стране, ко всем нам";
- "Иностранец с гордостью рассказывает, что будет разговаривать на замечательном украинском языке";
- "Отлично получается";
- "Действительно, крутой украинский".
Напомним, в начале полномасштабного вторжения Дан Балан публиковал посты, где выражал поддержку Украине. Однако, впоследствии он исчез из инфопространства и перестал комментировать войну. В декабре 2023 года мужчина дал первый концерт с начала вторжения в Молдове, где заговорил на украинском.