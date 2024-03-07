Что за х**ня, – Сергей Жадан эмоционально отреагировал на новости о разрыве и измене Соловий

7 марта 2024, 11:07
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Сергей Жадан

После громких слов Кристины Соловий о ее романе и разрыве с Сергеем Жаданом ситуацию прокомментировал и сам писатель. И, судя по его реакции, он не понимает, почему возник такой резонанс.

По словам Кристины Соловий, их разрыв с Сергеем Жаданом был настолько болезненным, что она до сих пор принимает антидепрессанты.

К слову Он делает меня счастливой, – Соловий о новом возлюбленном, с которым изменила Жадану

Реакция Сергея Жадана на разрыв с Кристиной Соловий

В ответ Жадан решил тоже не молчать. В сети писатель отреагировал на один из мемов об их истории любви.

На картинке, которую распространил Сергей, курит мужчина, а рядом размещена надпись: "Жадан: разводится с женой, чтобы быть с Соловий. Соловий: влюбляется в другого".

Однако реакция самого Сергея оказалась довольно резкой. В комментариях он сухо добавил: "Что это за х**ня?".

Реакция Сергея Жадана на новости о разрыве с Кристиной Соловий / Фото со страницы Х писателя

Как начинался роман Сергея Жадана и Кристины Соловий

  • Роман Сергея Жадана и Кристины Соловий начался 23 февраля 2022 года после того, как певица сходила на интервью к писателю.
  • Инициировал отношения сам Жадан. Он пригласил Кристину выпить, так и завязалось их общение.
  • На тот момент Сергей был женат, а Кристина встречалась с другим. Однако их чувства оказались сильнее, поэтому они решили расстаться с партнерами.
  • Как объяснила певица, она не смогла полюбить Жадана так же сильно, как он ее, влюбилась в другого.
  • Сейчас артистка находится в новых отношениях с мужчиной, который старше ее на 11 лет. Однако рассекречивать его пока не хочет.
  • По словам Соловий, сейчас между ней и Жаданом нормальные отношения. Впрочем, девушка не скрывает, что разрыв был болезненным и она сейчас принимает антидепрессанты.

Автор: Олена Худенко