В воскресенье, 28 июля, умер известный американский рэпер Chino XL (настоящее имя – Дерек Кит Барбоза). Об этом сообщила его семья. Причину смерти не разглашают.

Семья Дерека Кита Барбозы, профессионально известного как Chino XL, с глубокой скорбью сообщает о его смерти. Chino умер утром в воскресенье, 28 июля 2024 года, у себя дома. Ему было 50 лет. У Chino остались дети, пасынок, внуки, мать Кэрол и его бывшая давняя партнерша Стефани,

– написали на странице рэпера.

Память рэпера также почтили его четверо дочерей. Они заметили, что у их отца было много титулов, но самый важный из них – "Папа девушек".

"И в этой роли он дал нам больше всего – свою силу, прямоту и способность быть суперреалистом. Главное, что мы чувствуем сейчас, – это то, что наш папа в мире, а значит, и мы в мире", – написали дочери Chino XL.

Chino XL был автором песен I want more, Coins in the Compound, Father's Day, Nunca, Riiiot, Wordsmith.

Chino XL также запомнился из-за конфликта с другим легендарным рэпером 2Pac. В одной из песен альбома Here to Save You All он унизил своего коллегу.