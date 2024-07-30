О потере сообщил коллега Василия Манько – телевизионщик Николай Канишевский.

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Сегодня, 29 июля, ушел из жизни Василий Пантелеевич Манько. Старшее поколение помнит его как ведущего диктора Украинского Телевидения (Крещатик, 26). Василию было полных 77 лет,

– сообщил Николай Канишевский.

В комментарии "Детектору медиа" телевизионный заметил, что не знает причины смерти его коллеги. И крестник Манько рассказал, что он не выздоровел после операции.



Василий Манько / Фото из фейсбука Николая Канишевского

Диктор и телеведущая Татьяна Цымбал поделилась воспоминаниями о Василии Манько. Для нее эта потеря стала неожиданным ударом. Они работали вместе с 70-х годов.

"Он запомнился человеком профессиональным, светлым и остроумным. Он имел прекрасное чувство юмора, с какой-то лукавинкой. Я не помню его злым, завистливым, несмотря на то, что этот человек прошел большой путь с нуля сам. Вася был открытым к жизненным радостям, искреннего общения. Очень большая потеря. Это пустота. Однако светлые воспоминания сохранятся. Он оставил по себе память как человек, который был необходим тысячам зрителей и слушателей", – поделилась Татьяна Цымбал.