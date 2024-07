У неділю, 28 липня, помер відомий американський репер Chino XL (справжнє ім'я – Дерек Кіт Барбоза). Про це сповістила його родина. Причину смерті не розголошують.

Родина Дерека Кіта Барбози, професійно відомого як Chino XL, з глибоким сумом повідомляє про його смерть. Chino помер вранці в неділю, 28 липня 2024 року, у себе вдома. Йому було 50 років. У Chino залишилися діти, пасинок, онуки, мати Керол і його колишня давня партнерка Стефані,

– написали на сторінці репера.

Пам'ять репера також вшанували його четверо доньок. Вони зауважили, що в їхнього батька було багато титулів, але найважливіший з них – "Тато дівчат".

"І в цій ролі він дав нам найбільше – свою силу, прямоту і здатність бути суперреалістом. Головне, що ми відчуваємо зараз, – це те, що наш тато в мирі, а отже, і ми в мирі", – написали доньки Chino XL.

Chino XL був автором пісень I want more, Coins in the Compound, Father's Day, Nunca, Riiiot, Wordsmith.

Chino XL також запам'ятався через конфлікт з іншим легендарним репером 2Pac. В одній з пісень альбому Here to Save You All він принизив свого колегу.