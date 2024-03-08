Ефросинина и Соловий готовы показать полную версию их ссоры при одном условии

Маша Ефросинина и Кристина Соловий решили поставить точку в своем публичном споре во время интервью и конвертировать хейт в помощь военным. Знаменитости готовы показать полную версию их ссоры, если зрители закроют сбор.

Певица и ведущая подчеркнули, что каждая из них во время разговора искренне выразили собственную позицию. Вопреки тому, что их взгляды кардинально отличаются, есть то, что их объединяет – помощь военным.

К слову Я не буду молчать, – Ефросинина объяснила, почему не удалила эмоциональный спор с Соловий

Чем закончилась ссора Ефросининой и Соловий

Маша Ефросинина и Кристина Соловий сделали совместное заявление, в котором пообещали показать, чем закончился их жаркий спор при условии, если юзеры помогут закрыть сбор для военных.

Звезды убеждены: сейчас не время сосредотачиваться на "срачах", а лучше донатить. Поэтому предложили зрителям собрать 1 миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов 3 штурмовой бригады в Авдеевке в обмен на полную версию их ссоры.

"Мнения разные. Враг один. В украинском социуме всегда должно быть место диалогу. Мы по-разному проживали и проживаем эту жизнь, имеем разный опыт и взгляды. Но враг у нас - общий - Россия. Поэтому впервые в истории украинские срачи будут работать на нашу общую победу.

Если соберем 1 миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов 3 штурмовой бригады в Авдеевке, покажем вам, чем закончилась наша дискуссия. Так что донатьте, и во всех своих спорах и комментариях в интернете не забывайте, кто наш настоящий враг", – отметили Маша и Кристина в совместном заявлении.

Что произошло во время интервью Маши Ефросининой с Кристиной Соловий

Во время разговора между певицей и ведущей возникла жаркая дискуссия относительно звезд, которые слишком долго "размывали границы" между Украиной и Россией. Соловий заявила, что общество слишком толерантно относится к таким артистам, на руках которых кровь наших людей. К когорте таких знаменитостей Кристина отнесла и Машу.

В ответ Ефросинина назвала Соловий лицемером и аутсайдером шоу-биза.

На этом интервью прервалось и женщины перешли к другой теме. В Интернете юзеры начали шутить, что готовы "скинуться", если Маша и Кристина покажут, чем же закончилась их перепалка. Собственно, это и вдохновило звезд конвертировать свою ссору в сбор.