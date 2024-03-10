Чарльз III вспомнил о покойной Елизавете II: трогательное фото монарха с мамой 40-летней давности
Источник:инстаграм королевской семьи
75-летний монарх Чарльз III распространил редкое архивное фото с Елизаветой II. Он с грустью вспомнил о покойной королеве по случаю Дня матери в Великобритании.
Его Величество поделился фотографией, которая была сделана 40 лет назад. Интересно, что в этот праздничный день принц Уильям также показал первое фото Кейт Миддлтон с детьми после операции.
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Как Чарльз III вспомнил о покойной Елизавете II
В День матери, который в этом году в Великобритании отмечают 10 марта, 75-летний монарх поделился фотографией 1984 года, на которой он целует руку мамы после матча по поло.
Желаю всем мамам и тем, кто сегодня скучает по своим матерям, мирного воскресенья,
– написал под постом Чарльз III.
Когда умерла Елизавета II
- Королева отошла в вечность 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет.
- Смерть Ее Величества была официально подтверждена в 18:30 по местному времени.
- В свидетельство о смерти королевы Великобритании указано, что она умерла из-за почтенного возраста.
- Елизавету II похоронили в Мемориальной часовне короля Георга VI вместе с отцом, матерью и сестрой. Принц Филипп, ее муж, с которым она прожила 73 года, также был перезахоронен рядом с ней.