Чарльз III вспомнил о покойной Елизавете II: трогательное фото монарха с мамой 40-летней давности

75-летний монарх Чарльз III распространил редкое архивное фото с Елизаветой II. Он с грустью вспомнил о покойной королеве по случаю Дня матери в Великобритании.

Его Величество поделился фотографией, которая была сделана 40 лет назад. Интересно, что в этот праздничный день принц Уильям также показал первое фото Кейт Миддлтон с детьми после операции.

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Как Чарльз III вспомнил о покойной Елизавете II

В День матери, который в этом году в Великобритании отмечают 10 марта, 75-летний монарх поделился фотографией 1984 года, на которой он целует руку мамы после матча по поло.

Желаю всем мамам и тем, кто сегодня скучает по своим матерям, мирного воскресенья,

– написал под постом Чарльз III.

Когда умерла Елизавета II