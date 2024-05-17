Чарльз III и принц Уильям разъярены из-за поездки Гарри и Меган Маркл в Нигерию
Источник:Mirror
Отношения королевской семьи и принца Гарри не наладились. Инсайдеры сообщают, что поездка брата в Нигерию еще больше разозлила принца Уильяма.
В эти выходные принц Гарри и Меган Маркл посетили Африку, чтобы поддержать "Игры Непокоренных". Кто-то назвал эту поездку неофициальным королевским туром, другие же раскритиковали.
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Почему Уильям и Чарльз III возмущены из-за Меган и Гарри
Не остались довольными этим визитом Чарльз III, а особенно принц Уильям. Об этом сообщил королевский эксперт Том Куинн.
Уильям абсолютно разъярен и полон решимости найти способ остановить это в будущем. Чарльз, как говорят, злее, чем когда-либо. Что действительно расстроило его, так это то, что нигерийцы вели себя с Меган и Гарри так, будто они тоже думали, что это официальный тур,
– сказал Том Куинн.
Эксперт считает, что поездка Меган и Гарри в Нигерию подтвердила худшие ожидания королевской семьи. Таким образом они будто намекают на то, что до сих пор причастны к монаршей семье. Ведь они посетили школы и благотворительные организации – все как положено официальному визиту. Это не нравится ни принцу Уильяму, ни его отцу.
Перед этим Гарри не увиделся с отцом
- В начале мая принц Гарри прилетел в Лондон накануне 10-летия организации Invictus Games Foundation. Он хотел встретиться с отцом, но король ему отказал из-за своего насыщенного графика.
- Представитель герцога сообщил, что Гарри с пониманием относится к обязанностям монарха. Последний раз они виделись в феврале.
- Но по словам королевских источников, на самом деле принц Гарри хотел встретиться с Чарльзом III не в присутствии королевы Камиллы. Король отказал ему в этой просьбе. Кроме того, ходят слухи, что монарх обижен на сына из-за его мемуаров.