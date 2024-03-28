Просто песня о любви: "Бумбокс" покорил сеть новым зажигательным хитом "Фіртка"
Источник:"Бумбокс"
Группа "Бумбокс" впервые за долгое время представила новую песню и клип. На композицию "Фіртка" музыкантов вдохновлял американский блюз-рок и музыка кантри.
Новая песня группы "Бумбокс" была записана за два дня работы в берлинской студии Trixx. На руках у музыкантов был лишь один куплет и кусок припева. По мнению Андрея Хлывнюка, это самая необычная композиция из его репертуара.
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Новая песня группы "Бумбокс"
Песня "Фіртка" начинается с кантри, а позже звучание меняется мощным блюз-роком. Гитарист группы поделился, что рад тому, что американский стиль теперь есть в музыке "Бумбокса".
"Фіртка" – песня без какого-либо подтекста, просто песня о любви, с ангелами, чертями, блюзом и фанком,
– описал хит Андрей Хлывнюк.
Побратим Андрея Хлывнюка по подразделению патрульной полиции "София" выступил композитором и вторым гитаристом в создании трека. Кроме того, ему удалось снять клип на "Фіртку" в промежутках между боевой работой и гастролями.
"Невероятное ощущение – мы ставим свет, я работаю за камерой, все вокруг смеются... Потом затмение и мы выписываем штрафы оккупантам", – поделился Стас Гуренко.
Как реагируют фаны
Поклонники коллектива и слушатели делятся первыми впечатлениями после прослушивания песни.
- "Это другое измерение. Взрослый, чувственный драйв. Как будто встреча через годы. Старый, добрый "Бумбокс". Спасибо за Вашу замечательную и долгожданную работу";
- "25 лет группа "Бумбокс" просто разрывает мою душу пополам, а потом лечит, ее вдыхает воздух. Хлывнюк чертов гений. Спасибо. Люблю безгранично";
- "5 минут кайфа! Не тик-токовская минутка, не три, а целых 5 минут оргазма для ушей. Спасибо, что выбрали этот формат для гурманов";
- "Замечательная обольстительная песня! Голос Андрея – мурашками по коже. Хочу мира и на концерт";
- "Очень мощно, фирменно и точно! Это любовь".
3 апреля группа "Бумбокс" начнут новый гастрольный тур – "North American Дронотур 2024". В этот день они сыграют первый концерт в Ванкувере. Все средства будут идти на закупку снаряжения и БПЛА для Сил Обороны Украины.