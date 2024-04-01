Show 24 собрал подборку восьми самых свежих треков этой недели. В перечень вошли как и очень зажигательные, так и лирические треки, которые не оставят вас равнодушными.

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Макс Барских

Вдохновение для песни "В твоих глазах" певец нашел во время отдыха у моря. Именно там он "поймал" необходимую эмоцию для создания трека и клипа.

Однажды между плотным концертным графиком мне удалось найти один день, чтобы провести его у моря. Я почувствовал статическое счастье, когда, не покидая берега, прожил день, путешествуя теплыми воспоминаниями под романтическую музыкальную историю,

– поделился артист.

Макс Барских – "В твоих глазах" : смотрите видео онлайн

Masha Danilova

В новой песне "Рояль" певица показала два разных поколения, но одну пару, которая прошла весь тернистый путь жизни. Артистка с роскошной поэзией описывает моменты близости и совместного переживания в младшем и старшем возрасте. Ее текст, который совмещен с изящными музыкальными образами, привлекает слушателя своей простотой и красотой пения.

В этой песне, я ставила целью подарить каждому человеку возможность снова насладиться эмоциями внутренних переживаний, что испытывает на себе каждый, хоть раз по-настоящему влюбленный человек,

– отметила Маша.

Masha Danilova – "Рояль" : смотрите видео онлайн

Golubenko и KALUSH

"Дождь" – это первая совместная работа артистов. Она передает гамму чувств главного героя, который вкладывает все усилия в отношения со своим любимым человеком, а она, кажется, не замечает этого. Он пытается привлечь ее внимание любыми возможными способами и разочаровывается, когда это не удается.

Мы написали эту песню вместе. Процесс прошел довольно легко, ведь мы сразу понимали, какое настроение и смысл хотим вложить в совместную работу. Надеемся, что, прослушивая трек "Дождь", люди смогут отвлечься от своих будничных дел и расслабиться,

– прокомментировали исполнители.

Golubenko и KALUSH – "Дождь" : смотрите видео онлайн

Владимир Дантес

Идея песни родилась от внезапного осознания Владимиром своей бесконечной молодости, собственной энергии и жизни. И новая песня именно об этом – не о высоких материях, а о ежедневной рутине. К тому же Дантеса на создание трека вдохновили стихи Василия Стуса.

В какой-то момент я понял, что абсолютно перестал быть эффективным или хотя бы радоваться жизни. Решил, что это срочно надо менять. Сейчас есть запал по-новому проживать жизнь – полезно, качественно, потому что именно сейчас стоит объединяться вокруг себя и друг друга,

– говорит артист.

Владимир Дантес – "Я останусь молодым" : смотрите видео онлайн

Omargalieva

"Ну как тебя можно не любить?" – ключевой вопрос в новом треке Alena Omargalieva, на который влюбленные чаще всего находят ответ не за, а вопреки. Песня раскрывает историю пары, у которой чувства переходят из легкого увлечения к настоящей большой любви, но не без препятствий. Лирическая героиня на протяжении всей песни пытается найти для себя ответ, стоит ли любовь всех испытаний.

Эта песня о любви, но не то красивое и беззаботное, что описывают в сказках и романтических фильмах, а о реальной. Со всеми спорами и недоразумениями, переживаниями, и, порой, разочарованиями,

– рассказала артистка.

Omargalieva – "Хочешь" : смотрите видео онлайн

Бумбокс

Песня "Фиртка" начинается с кантри, а позже звучание меняется мощным блюз-роком. Гитарист группы поделился, что рад тому, что американский стиль теперь есть в музыке "Бумбокса".

"Фиртка" – песня без какого-либо подтекста, просто песня о любви, с ангелами, чертями, блюзом и фанком,

– описал хит Андрей Хлывнюк.

Бумбокс – "Фиртка": смотрите видео онлайн

Оля Цибульская

Песня "Наша история" напоминает о важных людях и памятных моментах, которые навсегда остались в сердце и каждый раз дарят приятные эмоции.

Мы боимся своих слабостей, хотя они делают нас людьми. Они делают нас счастливыми. Когда взрослеешь – страшно влюбиться,

– комментирует трек Оля.

Оля Цибульская – "Наша история": смотрите видео онлайн

Bloom Twins

Трек Drunk & Loud является гимном для тех, кто готов противостоять и бороться, показывая силу, стойкость и отвагу тех, кто принимает бой со злом, отстаивая свою свободу. Вместе с треком Beats Not Bombs, это напоминание слушателям из других стран цивилизованного мира о войне в Украине, которую развязала "страна" с нецивилизованного места на земле.

Ремикс на Drunk & Loud – это уже наша вторая коллаборация с Dante Rose. Уверены, что новая версия этого трека, получит не меньше одобрительных отзывов чем оригинал. Каждый сможет найти здесь что-то свое, но смыслы, которые заложены нами можно понять без лишних слов,

– рассказывают Bloom Twins.

Bloom Twins – "Drunk & Loud" : смотрите видео онлайн