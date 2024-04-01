Show 24 зібрав добірку восьми найсвіжіших треків цього тижня. До переліку увійшли як і дуже запальні, так і ліричні треки, які не залишать вас байдужими.

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Макс Барських

Натхнення для пісні "В твоїх очах" співак знайшов під час відпочинку біля моря. Саме там він "спіймав" необхідну емоцію для створення треку та кліпу.

Одного разу між щільним концертним графіком мені вдалося знайти один день, аби провести його біля моря. Я відчув статичне щастя, коли, не полишаючи берега, прожив день, мандруючи теплими спогадами під романтичну музичну історію,

– поділився артист.

Макс Барських – "В твоїх очах" : дивіться відео онлайн

Masha Danilova

У новій пісні "Рояль" співачка показала два різних покоління, але одну пару, яка пройшла весь тернистий шлях життя. Артистка з розкішною поезією описує моменти близькості та спільного переживання у молодшому і старшому віці. Її текст, який поєднаний з витонченими музичними образами, приваблює слухача своєю простотою та красою співу.

У цій пісні, я ставила за мету подарувати кожній людині можливість знову насолодитися емоціями внутрішніх переживань, що випробовує на собі кожна, хоч раз по-справжньому закохана людина,

– зазначила Маша.

Masha Danilova – "Рояль" : дивіться відео онлайн

Golubenko та KALUSH

"Дощ" – це перша спільна робота артистів. Вона передає гаму почуттів головного героя, який вкладає усі зусилля у стосунки зі своєю коханою людиною, а вона, здається, не помічає цього. Він намагається привернути її увагу будь-якими можливими способами й розчаровується, коли це не вдається.

Ми написали цю пісню разом. Процес пройшов доволі легко, адже ми одразу розуміли, який настрій та сенс хочемо вкласти в спільну роботу. Cподіваємося, що, прослуховуючи трек "Дощ", люди зможуть відволіктися від своїх буденних справ і розслабитися,

– прокоментували виконавці.

Golubenko та KALUSH – "Дощ" : дивіться відео онлайн

Володимир Дантес

Ідея пісні народилась від раптового усвідомлення Володимиром своєї нескінченної молодості, власної енергії та життя. І нова пісня саме про про це – не про високі матерії, а про щоденну рутину. До того ж Дантеса на створення треку надихнули вірші Василя Стуса.

У якийсь момент я зрозумів, що абсолютно перестав бути ефективним чи хоча б радіти життю. Вирішив, що це терміново треба міняти. Зараз є запал по-новому проживати життя – корисно, якісно, бо саме зараз варто об'єднуватись навколо себе і один одного,

– каже артист.

Володимир Дантес – "Я залишусь молодим" : дивіться відео онлайн

Omargalieva

"Ну як тебе можна не любити?" – ключове питання у новому треці Alena Omargalieva, на яке закохані найчастіше знаходять відповідь не за, а всупереч. Пісня розкриває історію пари, у якої почуття переходять з легкого захоплення до справжнього великого кохання, але не без перешкод. Лірична героїня протягом усієї пісні намагається знайти для себе відповідь, чи варте кохання усіх випробувань.

Ця пісня про кохання, але не те красиве та безтурботне, що описують у казках і романтичних фільмах, а про реальне. З усіма суперечками та непорозуміннями, переживаннями, та, часом, розчаруваннями,

– розповіла артистка.

Omargalieva – "Хочеш" : дивіться відео онлайн

Бумбокс

Пісня "Фіртка" починається з кантрі, а пізніше звучання змінюється потужним блюз-роком. Гітарист гурту поділився, що радий тому, що американський стиль тепер є в музиці "Бумбоксу".

"Фіртка" – пісня без будь-якого підтексту, просто пісня про любов, з янголами, чортами, блюзом і фанком,

– описав хіт Андрій Хливнюк.

Бумбокс – "Фіртка" : дивіться відео онлайн

Оля Цибульська

Пісня "Наша історія" нагадує про важливих людей і пам'ятні моменти, які назавжди залишилися в серці та щоразу дарують приємні емоції.

Ми боїмося своїх слабкостей, хоча вони роблять нас людьми. Вони роблять нас щасливими. Коли дорослішаєш – страшно закохатися,

– коментує трек Оля.

Оля Цибульська – "Наша історія" : дивіться відео онлайн

Bloom Twins

Трек Drunk & Loud є гімном для тих, хто готовий протистояти та боротися, показуючи силу, стійкість та відвагу тих, хто приймає бій зі злом, відстоюючи свою свободу. Разом з треком Beats Not Bombs, це нагадування слухачам з інших країн цивілізованого світу про війну в Україні, яку розв'язала "країна" з нецивілізованого місця на землі.

Ремікс на Drunk & Loud – це вже наша друга колаборація з Dante Rose. Впевнені, що нова версія цього треку, отримає не менше схвальних відгуків за оригінал. Кожен зможе знайти тут щось своє, але сенси, які закладені нами можна зрозуміти без зайвих слів,

– розповідають Bloom Twins.

Bloom Twins – "Drunk & Loud" : дивіться відео онлайн