Развод Анджелины Джоли с Брэдом Питтом негативно повлиял на отношения их детей с отцом. Кто-то прекратил общение, а кто-то даже сменил фамилию.

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Вивьен отказалась от отцовской фамилии

15-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта помогала матери в продюсировании мюзикла "Аутсайдеры", премьера которого состоялась месяц назад. Ее имя фигурирует в афише кинокартины без фамилии отца, а именно: Вивьен Джоли вместо Вивьен Джоли-Питт.

В то же время неизвестно, изменила ли девушка свою фамилию официально. Представители Анджелины Джоли и Брэда Питта не стали комментировать этот инцидент.

Вивьен не единственная сменила фамилию

В ноябре прошлого года старшая дочь Джоли и Питта Захара присоединилась к отделению Mu Pi женского общества Alpha Kappa Alpha в университете Spelman College. Там она представилась как Захара Марли Джоли. Это свидетельствует о том, что Вивьен не единственная решила отказаться от фамилии отца.

Как Вивьен, так и Захара сменили свои фамилии на фоне многих новостей о том, у Брэда Питта не сложились хорошие отношения с его детьми после развода с Анджелиной Джоли. Актеры боролись за право единой опеки, которое сейчас принадлежит только Джоли.