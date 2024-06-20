Пара имела троих несовершеннолетних детей. Во время убийства матери они находились в доме.
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53-летний Дэвид цинично застрелил Викторию из-за ревности. Накануне гибели Веры, Блайт прочитал сообщение в телефоне любимой, которое вызвало спор у супругов. Во время ссоры он взял пистолет и убил жену, а после этого совершил самоубийство.
У пары остались трое несовершеннолетних детей, старшему из которых 14 лет. Опекой над ними сейчас занимаются родственники, которые приехали в Анкару.
Сестра Виктории со скорбью подтвердила трагический инцидент. Женщине нужно время, чтобы оправиться от того, что произошло. Она также призналась, что недавно похоронила отца, поэтому смерть сестры для нее стала ошеломляющей.
С глубокой грустью и болью я вынуждена сообщить, что моя прекрасная сестра, солнце нашей жизни, которое приносило нам столько радости своим смехом, позитивом, драйвом и энергией, оставила нас навсегда. Пожалуйста, я умоляю вас всех, дайте нам время ради детей,
– рассказала сестра погибшей артистки.
Что известно о Виктории Вере
- В 2006 году она дебютировала с альбомом Killing Me Softly.
- Впоследствии артистка работала ведущей на чешском радио.
- В 2014 году Виктория вышла замуж за Дэвида Томаса Блайта и переехала с ним в Турцию.
- Женщина занималась организацией художественных и спортивных мероприятий, которые должны улучшить отношения между Чехией и Турцией.