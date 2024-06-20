Пара мала трьох неповнолітніх дітей. Під час вбивства матері вони перебували в будинку.
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53-річний Девід цинічно застрелив Вікторію через ревнощі. Напередодні загибелі Віри, Блайт прочитав повідомлення в телефоні коханої, яке викликало суперечку в подружжя. Під час сварки він взяв пістолет і вбив дружину, а після цього скоїв самогубство.
У пари залишилися троє неповнолітніх дітей, найстаршому з яких 14 років. Опікою над ними наразі займаються родичі, які приїхали до Анкари.
Сестра Вікторії з щемом підтвердила трагічний інцидент. Жінці треба час, щоб оговтатися від того, що сталося. Вона також зізналася, що нещодавно поховала батька, тому смерть сестри для неї стала приголомшливою.
З глибоким сумом і болем я змушена повідомити, що моя прекрасна сестра, сонце нашого життя, яке приносило нам стільки радості своїм сміхом, позитивом, драйвом та енергією, залишила нас назавжди. Будь ласка, я благаю вас усіх, дайте нам час заради дітей,
– розповіла сестра загиблої артистки.
Що відомо про Вікторію Віру
- У 2006 році вона дебютувала з альбомом Killing Me Softly.
- Згодом артистка працювала ведучою на чеському радіо.
- У 2014 році Вікторія вийшла заміж за Девіда Томаса Блайта та переїхала з ним до Туреччини.
- Жінка займалася організацією мистецьких і спортивних заходів, які мали б покращити відносини між Чехією та Туреччиною.