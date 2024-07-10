Музыкальный фестиваль должен был состояться в сентябре в столице Казахстана – Алматы. Спонсором мероприятия выступила российская компания Yandex. Это заставило британскую группу Editors отказаться от участия.

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Мы вели переговоры о фестивале в Алматы, Казахстан. Однако, узнав, кто является спонсором мероприятия, мы решили отказаться от участия. Мы надеемся в будущем приехать в Казахстан, но при других обстоятельствах,

– написали представители коллектива.



Editors не хотят иметь связей с Россией / Фото из инстаграма группы

В то же время на фестивале все еще планируют выступить другие группы: Placebo, Tyga, Die Antwoord, Oliver Tree.

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