Важно, что это уже не первый раз, когда артист выражает солидарность с нашей страной с начала полномасштабного российского вторжения. Своим жестом музыкант напомнил мировому сообществу о кровопролитной войне, которую развязала Россия.

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На концерте Judas Priest в Германии Роб Гелфорд вышел на сцену с украинским флагом. Фотографию распространил украинский волонтер и поклонник хеви-метала Владислав Стадник.

Металлические боги в Берлине прошлой ночью! Спасибо за всю вашу поддержку, Роб Гелфорд и Judas Priest! Спасибо за фото, Робб,

– отметил в посте блогер.

Что известно о Judas Priest Британская хэви-метал-группа, основана в 1969 году, остается одной из самых влиятельных в своем жанре. В нынешний состав группы входят культовый вокалист Роб Гелфорд, гитаристы Гленн Типтон и Ричи Фолкнер, басист Ян Хилл и барабанщик Скотт Трэвис. Коллектив последовательно выражает свою поддержку Украине. Фронтмен особенно активен: в ноябре 2023 года он получил от украинских поклонников вышиванку, которую с гордостью продемонстрировал в социальных сетях. Кроме того, Гелфорд позировал с украинским флагом и игрушечным котом по имени Славакит.

Отметим, во время недавнего концерта Imagine Dragons вокалист Дэн Рейнольдс также публично продемонстрировал свою поддержку Украине. Исполнитель поднял сине-желтый флаг с призывом остановить войну.