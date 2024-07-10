Музичний фестиваль мав відбутися у вересні в столиці Казахстану – Алмати. Спонсором заходу виступила російська компанія Yandex. Це змусило британський гурт Editors відмовитися від участі.

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Ми вели переговори про фестиваль в Алмати, Казахстан. Однак, дізнавшись, хто є спонсором заходу, ми вирішили відмовитися від участі. Ми сподіваємося у майбутньому приїхати до Казахстану, але за інших обставин,

– написали представники колективу.



Editors не хочуть мати зв'язків з Росією / Фото з інстаграму гурту

Водночас на фестивалі все ще планують виступити інші гурти: Placebo, Tyga, Die Antwoord, Oliver Tree.

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