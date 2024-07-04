Женщина умерла в возрасте 33 лет. У нее остались муж и двое детей.

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Во время хирургического вмешательства Алине получила инфекцию из-за применения геля для инъекций. Однако, она этого не знала и после операции поехала домой. Вскоре женщина почувствовала острую боль в животе и ее состояние существенно ухудшилось. Феррейру пришлось госпитализировать, а впоследствии блогерша впала в кому. Сердце инфлюенсерки останавливалось дважды – 28 и 30 июня. Через несколько дней Алине умерла.

Известно, что уже арестовали врача, который проводил операцию блогерше. Как оказалось, хирург не имел лицензии, чтобы выполнить вмешательство. В то же время больница не имела права проводить пластические операции, поскольку не была предварительно зарегистрирована в Региональном совете. Из-за этого клинику пришлось закрыть.

Заметим, что Алине в своих соцсетях вела блог о жизни, моде и путешествиях. За девушкой следило 48 тысяч пользователей.