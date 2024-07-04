Жінка померла у віці 33 років. У неї залишилися чоловік і двоє дітей.

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Під час хірургічного втручання Аліне отримала інфекцію через застосування гелю для ін'єкцій. Однак, вона цього не знала і після операції поїхала додому. Невдовзі жінка відчула гострий біль у животі і її стан суттєво погіршився. Феррейру довелося госпіталізувати, а згодом блогерка впала в кому. Серце інфлюєнсерки зупинялося двічі – 28 і 30 червня. Через кілька днів Аліне померла.

Відомо, що вже заарештували лікаря, який проводив операцію блогерці. Як виявилося, хірург не мав ліцензії, щоб виконати втручання. Водночас лікарня не мала права проводити пластичні операції, оскільки не була попередньо зареєстрована в Регіональній раді. Через це клініку довелося закрити.

Зауважимо, що Аліне у своїх соцмережах вела блог про життя, моду та подорожі. За дівчиною стежило 48 тисяч користувачів.