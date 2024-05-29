О прощании с народным артистом Украины Богданом Козаком сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сегодня, 29 мая. Он опубликовал фото с прощания с актером.

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Чин похорон прошел в храме Святой Троицы. Впоследствии состоялось прощание в Национальном театре имени Марии Заньковецкой, где прозвучали последние аплодисменты для артиста.

Говорят, с каждой премьерой, с каждой ролью актер проживает еще одну жизнь. Богдан Козак имел счастье – у него их было сотни, а еще были сотни актеров, которым он открыл дорогу в профессию. Сегодня во Львове прозвучали последние аплодисменты для Корифея,

– написал председатель ЛОВА.



Прощание с Богданом Козаком / Фото из телеграма Максима Козицкого

Максим Козицкий сообщил, что Богдана Козака похоронили на Лычаковском кладбище – именно там он нашел вечный покой.



Прощание с Богданом Козаком / Фото из телеграма Максима Козицкого

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