О прощании с народным артистом Украины Богданом Козаком сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сегодня, 29 мая. Он опубликовал фото с прощания с актером.
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Чин похорон прошел в храме Святой Троицы. Впоследствии состоялось прощание в Национальном театре имени Марии Заньковецкой, где прозвучали последние аплодисменты для артиста.
Говорят, с каждой премьерой, с каждой ролью актер проживает еще одну жизнь. Богдан Козак имел счастье – у него их было сотни, а еще были сотни актеров, которым он открыл дорогу в профессию. Сегодня во Львове прозвучали последние аплодисменты для Корифея,
– написал председатель ЛОВА.
Прощание с Богданом Козаком / Фото из телеграма Максима Козицкого
Максим Козицкий сообщил, что Богдана Козака похоронили на Лычаковском кладбище – именно там он нашел вечный покой.
Прощание с Богданом Козаком / Фото из телеграма Максима Козицкого
Умер Богдан Козак: что известно
- Народный артист Украины, актер Национального театра имени Марии Заньковецкой умер во вторник, 28 мая. Богдану Козаку было 83 года. Театр, где работал актер, со скорбью высказался о потере великого артиста, корифея и театрального педагога.
- Богдан Козак родился во Львове. С 1963 года он присоединился к актерскому составу театра имени Марии Заньковецкой. С тех пор он не только работал актером, но был преподавателем. С 2004 по 2010 год занимал должность декана факультета культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко. Среди его учеников – народные артисты Украины Орест Гарда, Любовь Боровская и Иван Довгалюк.
- За свои годы он сыграл более 100 ролей и был режиссером некоторых спектаклей. Среди титулов актера – лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины имени Иосифа Гирняка.