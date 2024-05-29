Про прощання з народним артистом України Богданом Козаком сповістив голова Львівської ОВА Максим Козицький сьогодні, 29 травня. Він опублікував фото з прощання з актором.

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Чин похорону пройшов у храмі Святої Трійці. Згодом відбулося прощання у Національному театрі імені Марії Заньковецької, де пролунали останні оплески для артиста.

Кажуть, з кожною прем'єрою, з кожною роллю актор проживає ще одне життя. Богдан Козак мав щастя – у нього їх було сотні, а ще були сотні акторів, яким він відкрив дорогу у професію. Сьогодні у Львові прозвучали останні оплески для Корифея,

– написав голова ЛОВА.



Прощання з Богданом Козаком / Фото з телеграму Максима Козицького

Максим Козицький повідомив, що Богдана Козака поховали на Личаківському кладовищі – саме там він знайшов вічний спочинок.



Прощання з Богданом Козаком / Фото з телеграму Максима Козицького

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