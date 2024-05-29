Про прощання з народним артистом України Богданом Козаком сповістив голова Львівської ОВА Максим Козицький сьогодні, 29 травня. Він опублікував фото з прощання з актором.
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Чин похорону пройшов у храмі Святої Трійці. Згодом відбулося прощання у Національному театрі імені Марії Заньковецької, де пролунали останні оплески для артиста.
Кажуть, з кожною прем'єрою, з кожною роллю актор проживає ще одне життя. Богдан Козак мав щастя – у нього їх було сотні, а ще були сотні акторів, яким він відкрив дорогу у професію. Сьогодні у Львові прозвучали останні оплески для Корифея,
– написав голова ЛОВА.
Прощання з Богданом Козаком / Фото з телеграму Максима Козицького
Максим Козицький повідомив, що Богдана Козака поховали на Личаківському кладовищі – саме там він знайшов вічний спочинок.
Прощання з Богданом Козаком / Фото з телеграму Максима Козицького
Помер Богдан Козак: що відомо
- Народний артист України, актор Національного театру імені Марії Заньковецької помер у вівторок, 28 травня. Богдану Козаку було 83 роки. Театр, де працював актор, з щемом висловився про втрату великого артиста, корифея та театрального педагога.
- Богдан Козак народився у Львові. З 1963 року він долучився до акторського складу театру імені Марії Заньковецької. З того часу він не тільки працював актором, але був викладачем. З 2004 по 2010 рік обіймав посаду декана факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. Серед його учнів — народні артисти України Орест Гарда, Любов Боровська та Іван Довгалюк.
- За свої роки він зіграв понад 100 ролей та був режисером деяких вистав. Серед титулів актора – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України імені Йосипа Гірняка.