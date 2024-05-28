При жизни он успел сыграть более 100 ролей. К тому же артист был режиссером некоторых спектаклей репертуара театра.

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Умер актер театра имени Марии Заньковецкой

28 мая председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о смерти Богдана Козака. Артист прожил 83 года и за это время успел выступить во многих спектаклях.

Актер-аналитик. Острый ум и большое трудолюбие. Умел иронизировать над собой. Прекрасный мастер художественного слова, его "Шевченкиана" – большая гордость украинской культуры,

– поделился председатель ЛОВА.

В то же время коллектив театра имени Марии Заньковецкой тоже высказался по поводу смерти Богдана Козака.

Богдан Николаевич был образцом благородного отношения к профессии и учителем для многих актеров. Сегодня мы потеряли великого артиста, одного из корифеев нашей сцены и театрального педагога,

– отметил коллектив театра.

Что известно о Богдане Козаке